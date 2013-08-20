《香港报摘》--信报8月20日

* 头版头条：

--经过一轮抢购潮后，面向香港居民的居屋第二市场成交大幅减少，自由市场成交也同步被拖累。

* 其他：

--中国房地产商花样年 旗下子公司彩生活周一向联交所递交主板上市申请，预计首次公开发售所得款项将用于收购地区的物业管理公司、购置硬件设备以提升社区工程服务等等。

--香港连锁茶餐厅翠华集团 称，今年会大力抢攻内地市场，在多个省市增设分店及中央食品生产中心。

--中国玻璃 预期上半年将由亏转盈，因中国玻璃市场普遍复苏及需求增长。（完）

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