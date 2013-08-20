《香港报摘》--信报8月20日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条：
--经过一轮抢购潮后，面向香港居民的居屋第二市场成交大幅减少，自由市场成交也同步被拖累。
* 其他：
--中国房地产商花样年 旗下子公司彩生活周一向联交所递交主板上市申请，预计首次公开发售所得款项将用于收购地区的物业管理公司、购置硬件设备以提升社区工程服务等等。
--香港连锁茶餐厅翠华集团 称，今年会大力抢攻内地市场，在多个省市增设分店及中央食品生产中心。
--中国玻璃 预期上半年将由亏转盈，因中国玻璃市场普遍复苏及需求增长。（完）
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。