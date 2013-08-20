《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月20日

路透香港8月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7 .7546港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低70.73点,或0.47%,报15,010.74点.因投资人预期美国联邦储备理事会(FE D/美联储)将放缓刺激措施，所以对作新的押注有犹豫。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 192.840 0.59 21468 14.954 -0.84 中国铝业 8.580 -0.46 29837 2.661 -1.06 中国移动 53.900 -0.37 124831 83.595 -0.36 中国人寿 38.190 -0.18 54406 19.743 -1.28 中石油 114.440 -1.71 20743 8.874 -0.73 中石化 75.360 0.27 21279 5.844 -1.12 汇丰控股 54.840 -0.92 245595 85.052 -0.99 中电信 51.160 0.12 13627 3.967 -1.31 中国联通 15.540 0.19 97635 12.051 -0.90 兖州煤业 8.110 -0.73 62621 6.289 -2.80 华能国际 39.230 -9.67 26219 7.605 -1.23 南方航空 19.300 -0.77 3897 2.993 -1.54 东方航空 16.580 -1.19 4608 1.286 -50.17 中芯国际 3.750 0.54 27636 0.582 0.28（完）