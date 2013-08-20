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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月20日

路透香港8月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7
 .7546港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周一收低70.73点,或0.47%,报15,010.74点.因投资人预期美国联邦储备理事会(FE
 D/美联储)将放缓刺激措施，所以对作新的押注有犹豫。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       192.840    0.59      21468            14.954      -0.84
 中国铝业                       8.580   -0.46      29837             2.661      -1.06
 中国移动                      53.900   -0.37     124831            83.595      -0.36
 中国人寿                      38.190   -0.18      54406            19.743      -1.28
 中石油                       114.440   -1.71      20743             8.874      -0.73
 中石化                        75.360    0.27      21279             5.844      -1.12
 汇丰控股                      54.840   -0.92     245595            85.052      -0.99
 中电信                        51.160    0.12      13627             3.967      -1.31
 中国联通                      15.540    0.19      97635            12.051      -0.90
 兖州煤业                       8.110   -0.73      62621             6.289      -2.80
 华能国际                      39.230   -9.67      26219             7.605      -1.23
 南方航空                      19.300   -0.77       3897             2.993      -1.54
 东方航空                      16.580   -1.19       4608             1.286     -50.17
 中芯国际                       3.750    0.54      27636             0.582       0.28（完）
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