中国经济：区域协调发展中西部优先，更多倾斜重点基础设施建设--总理

路透北京8月20日 - 中国国务院总理李克强表示，西部大开发在区域协调发展总体格局中具有优先位置，要实行差别化的经济政策，重点基础设施建设更多地向西部倾斜。

新华社周一晚间援引他的话称，要善于运用经济运行合理区间和宏观经济政策框架的总体思路，在稳增长、保就业下限和防通胀上限的合理区间内，坚持转变经济发展方式，主动力是改革攻坚，着力点是调整经济结构。

“当经济运行滑向下限或逼近上限时，要按照既稳当前、更利长远的原则，坚持用改革的办法、调整结构的措施，统筹施策，精准发力，使经济避免大的波动，保持平稳运行。”李克强称。

他指出，中国经济结构不合理突出表现在城乡、区域发展不平衡，而发展最大的回旋余地在中西部。要加快构建完整的铁路、公路骨架网络，推进重大水利工程建设。

要积极引导产业转移和培育特色优势产业，在继续实行现有优惠政策基础上研究制定新的措施，支持西部承接劳动密集型、环境友好型产业转移，支持水、光、风等自然资源开发利用以及优势能源矿产资源就地加工转化。促进新型城镇化和农业现代化有机结合、相辅相成。