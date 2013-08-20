台湾房地产:财政部长指等到房市健全，奢侈税才检讨退场--报载

路透台北8月20日 - 台湾财政部召开奢侈税修法公听会，主要财经媒体周二引述部长张盛和说法称，奢侈税可以每两年滚动式检讨，必须等到房市健全，无囤房现象，且年轻人都可购屋时，奢侈税才可以检讨退场。

经济日报并引述立委曾巨威建议，实价课税无法一步到位，但奢侈税却必须演化，在半修半废的基础下，短期虽维持奢侈税的外观，但须将现行按交易价格，不论赚赔都课税的奢侈税，逐渐转型为只对交易利得课税的实价课税形式，逐步落实实价课税。