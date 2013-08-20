台湾房地产:财政部长指等到房市健全，奢侈税才检讨退场--报载

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月20日 - 台湾财政部召开奢侈税修法公听会，主要财经媒体周二引述部长张盛和说法称，奢侈税可以每两年滚动式检讨，必须等到房市健全，无囤房现象，且年轻人都可购屋时，奢侈税才可以检讨退场。
经济日报并引述立委曾巨威建议，实价课税无法一步到位，但奢侈税却必须演化，在半修半废的基础下，短期虽维持奢侈税的外观，但须将现行按交易价格，不论赚赔都课税的奢侈税，逐渐转型为只对交易利得课税的实价课税形式，逐步落实实价课税。
针对立委将提案推动实价课税，工商时报也引述不动产开发商业同业公会全国联合会理事长吴宝田说法称，建筑业并不反对居住公平正义，但对于推动实价课税，全联会是抱持保留态度。因为，没有完整配套下，贸然实施实价课税，根本不可行。
俗称奢侈税的特种货物及劳务税条例规定，民众购买非自用住宅一年内转手，依销售总价课征15％奢侈税；1年以上未满两年内转手，课征10％奢侈税。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。