亚洲金融：摩根大通遭美国监管机构调查中国聘雇，投行业开始自我省察

路透香港8月19日 - 多位律师表示，一美国银行业监管机构调查摩根大通 在中国聘雇的问题，将让竞争对手赶忙审视自己的招聘纪录；在中国市场上，能否与政界及商界领袖牵上线，可能成为赢取重大交易的关键。

全球各地银行业者一般都会聘用与政府有关系的人士，但在中国这样的情形特别普遍，原因在于执政的共产党在该国商界中所扮演的角色。

一熟悉此事的人士表示，提供职位给中国政界精英的子女如今可能成为一大负担，因美国证券交易委员会(SEC)正在调查摩根大通香港分支是否聘用中国国营企业高管的子女，目的在于赢取承销业务及其他合约。

美国法律并不阻止企业聘用有政界关系的高阶主管。但该名人士表示，若聘用这些人的目的是为了要从其亲友手中赢得业务，则可能构成贿赂，而SEC调查摩根大通行为的法律依据是美国反海外腐败法(U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)。

“若我是摩根大通的竞争对手，我肯定会开始做一些内部调查，看看与高官子女间的关系，”一名在金融机构工作的驻中国律师表示。

美国银行 、花旗集团 、瑞士信贷 、高盛 以及麦格理 是过去五年曾在中国聘用高官亲属的一些银行。这些业者拒绝置评，或者未对置评要求做出回应。

摩根大通驻香港发言人Marie Cheung不愿在该行监管申报文件以外的范围评论此事，指称该公司正配合调查。

格信律师事务所(Gibson, Dunn & Crutcher)去年10月发表一份探讨FCPA的报告，当中称要判定是否违反FCPA规定，必须区别聘雇外国关系良好官员亲属、以及提供这类人士就业机会是否有表达对赢得特定业务的期待。