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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月20日

**上海证券报**

--卷款而逃的上海泛鑫保险代理公司实际控制人陈怡已被押解回国。

**21世纪经济报　道**

--顺丰递运即将获得由苏州元禾投资、招商局集团和中信资本等组成的财团注资，三家机构将合计持有不超过25%股份。三方将总共向顺丰投资近80亿元人民币，支持顺丰进一步拓展核心业务。

--多位接近银监会的消息人士证实，银监会正筹备新一轮ABS试点，规模约2,000亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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