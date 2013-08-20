《中国报摘》--其他报纸重要消息8月20日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--卷款而逃的上海泛鑫保险代理公司实际控制人陈怡已被押解回国。
**21世纪经济报 道**
--顺丰递运即将获得由苏州元禾投资、招商局集团和中信资本等组成的财团注资，三家机构将合计持有不超过25%股份。三方将总共向顺丰投资近80亿元人民币，支持顺丰进一步拓展核心业务。
--多位接近银监会的消息人士证实，银监会正筹备新一轮ABS试点，规模约2,000亿元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。