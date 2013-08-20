全球金市：金价持稳，市场等待美联储会议记录

澳洲麦格理银行周一称，今年上半年英国对瑞士的黄金出口激增，表明ETF出售的黄金可能都流向瑞士炼金厂，之后才会在亚洲市场出售。

印度交易商表示，他们会在下周左右开始再次进口黄金，此前印度央行就一项新规定做出澄清，该规定在7月底一度导致印度黄金进口停滞。

南非金矿商AngloGold Ashanti 执行长称，公司旗舰加纳金矿的成本结构不可持续，公司因此在考虑削减成本，应对成本上升和产量下降的局面。

全球最大的铂金(白金)厂商Anglo American Platinum (Amplats)表示，计划在南非裁员近7,000人，包括强制裁员数千人，此举惹怒了工会组织，其矿场有出现更多动乱事件的风险。(完)