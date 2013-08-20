全球金市：金价持稳，市场等待美联储会议记录

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳洲麦格理银行周一称，今年上半年英国对瑞士的黄金出口激增，表明ETF出售的黄金可能都流向瑞士炼金厂，之后才会在亚洲市场出售。
印度交易商表示，他们会在下周左右开始再次进口黄金，此前印度央行就一项新规定做出澄清，该规定在7月底一度导致印度黄金进口停滞。
南非金矿商AngloGold Ashanti 执行长称，公司旗舰加纳金矿的成本结构不可持续，公司因此在考虑削减成本，应对成本上升和产量下降的局面。
全球最大的铂金(白金)厂商Anglo American Platinum (Amplats)表示，计划在南非裁员近7,000人，包括强制裁员数千人，此举惹怒了工会组织，其矿场有出现更多动乱事件的风险。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。