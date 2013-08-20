金砖国家：8月19日股汇市收盘纵览

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透8月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月19日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报944.88点。
中国股市：沪综指低开高走小幅收升，光大自营乌龙事件冲击趋淡化
香港股市：香港股市：连续第三日收低，观望企业财报
中国汇市：中国汇市：尾盘购汇促人民币收贬，阻力位盘整料仍持续
================================================================================
印度股市：NSE指数周一下跌近2%至11个月最低收位，绩优股挫跌，此前卢比跌至纪录低位引发外资卖出及央行采取更多举措来阻止美元外流的担忧。指标BSE指数 下跌1.56%或290.66点，收报18,307.52点，为近四个月来最低收位。NSE指数 挫跌1.69%或93.10点，收报5,414.75点，为2012年9月11日以来最低收位。
印度汇市：卢比挫跌至纪录低位，印度未能成功阻止卢比贬值，公债收益率升至五年高位。卢比兑美元 一度挫跌至63.30，终场收报63.13/14，下跌2.3%，为2011年9月22日以来最大单日跌幅。
================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,322.250点。MSCI明晟俄罗斯指数 收升0.19%至727.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.24%，报32.9800卢布，卢布兑欧元 下跌0.24%，报43.9760卢布。
================================================================================
巴西股市：巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.07%，收报51,574.09.点，这波升势为2012年9月以来最大。
拉美汇市：拉美汇市：巴西雷亚尔连续第六日下跌，巴西努力抑制本币贬值
================================================================================
南非股市：收低，因投资者对Harmony Gold 等矿业股获利了结。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.34%，至38,493.92点。综合指数 跌0.28%，报42,920.22点。
南非汇市：兰特触及六周低点，公债收益率升至19个月高位 (完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。