金砖国家：8月19日股汇市收盘纵览

印度股市：NSE指数周一下跌近2%至11个月最低收位，绩优股挫跌，此前卢比跌至纪录低位引发外资卖出及央行采取更多举措来阻止美元外流的担忧。指标BSE指数 下跌1.56%或290.66点，收报18,307.52点，为近四个月来最低收位。NSE指数 挫跌1.69%或93.10点，收报5,414.75点，为2012年9月11日以来最低收位。