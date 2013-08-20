港报社评：新加坡这面镜子，港人照得很不自在--明报8月20日

回归以来，港人就两地发展，不但因为星洲超前领先而惆怅，最主要是看不到香港如何走出政治泥淖。因此，新加坡总理李显龙在国庆群衆大会上宣示的治国新理念，让人看到新加坡到2030年的景况，对照香港的无休止内耗空转，使人感慨不已。

李显龙展示的治国新方略，从硬体建设，到关乎民生的医疗、住屋、教育的战略调整兼备，“双城记”最新景况，使人看到新加坡向前奔跑，香港则在往后踏步。其中最能触动港人“无壳蜗牛”情绪的，相信是星洲的房屋政策。新加坡现在确保每个有工作的新加坡家庭都负担得起一间组屋，相信港人更羡慕坡人的居住环境了。

有新加坡学者把李显龙的新理念和新思路，形容为“第二次建国工程”。无论李显龙的新政是否基于星洲政治稳定或人民行动党执政的需要，总之，他提出了一个未来可见的新加坡。

新加坡迈步向前，反观香港，特区政府提出的方针政策，仍然深陷纷争之中。回归之后，香港和新加坡的此消彼长，政治体制是关键。新加坡人民行动党一党独大，不过，这是透过选举机制而得出的权力结构。香港的特首欠缺足够认受性，靠特权和小圈子选举产生的特首和立法会，则根本什么问题都解决不了。这是过去16年已经充分验证的情况。

历来，除了港人习惯与新加坡比对，香港在“双城记”竞争的滞后甚至沉落，不但港人，相信中央也会不甘心。我们坚信：在政治上给香港机会，确切落实港人治港，不相信香港会输给新加坡。若非如此，则这出“双城记”大概演不下去了，因为香港将出局。(A03)