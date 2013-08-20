港报社评：楼价不跌又全民置业的“新托邦”--星岛日报8月20日

新加坡总理李显龙在国庆日演说，公布未来十多年发展大计，最羡慕的莫如当地所有工作家庭都可以买得起居屋的承诺，月入约6,000港元都可以“上车”。

李显龙承诺的目标，但凡有工作的人都可以买到楼，又不会推倒楼市，当中的“魔法”，主要在于新加坡的楼市特质。李显龙所讲的是“组屋”楼价，新加坡绝大部分人口都住在类似香港居屋的组屋，这些组屋占全国房屋供应超过80%，只能够转售予当地人，与没有买卖限制的私楼，属于两个不同市场。

新加坡政府只要稳住组屋市场，绝大部分人口就不会受到楼价大起大落的影响，组屋由政府全权控制。李显龙只要因应人口需求做好供应规划，便可实现目标。

李显龙控制楼价的另一个王牌，是有充足的土地供应。新加坡地势平坦，可居面积比香港大，现时新加坡国土有20%是填海得来的。没有填海，李显龙提出又搬军用机场又搬货柜码头来腾地建屋计画，只能泡汤。

组屋人均面积宽敞，楼价又比香港居屋便宜，港人称羡。表面上，星港条件不同，但今次新加坡大建居屋的做法，基本精神是集中加大补贴，协助能力不足的国民“上车”，全面抑压楼价变成次要考虑。这个策略好处是见效直接，同时减低私楼跌价的阻力，有值得参考的地方。

平心而论，新加坡有平地多的先天条件，加上后天发展模式支援，香港缺楼缺地的难题累积多年，故此香港应灵活借监而不是死硬照抄。特区政府纵然不能承诺有工做就可以买楼，但集中力量先增加居屋，会不会比东出一招、西出一招来得直接有效呢？(A06)