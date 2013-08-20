港报社评：狮城勇进，香港还可蹉跎十年?--经济日报8月20日

新加坡总理李显龙公布十年发展宏图，狮城面对贫富悬殊、人口老化等重压下，政府与国民力谋以经济发展纾解难题。香港若续缺危机感而深陷内耗、抗拒发展，未来十年势被远远抛离。

李显龙再展新鸿图，底因是他正承受巨大压力。有指狮城向来是李家天下，惟该国亦面对楼价飙升、贫富差距扩大等难题，李显龙所属人民行动党在前年大选虽赢得逾九成议席，惟得票率却跌至六成。他遂大力为国民移除住屋、医疗等大山，挽回支持。

近年新加坡内部矛盾虽有增无减，惟官民间亦大致认同须藉经济发展把饼造大，才有本钱解围，非只在社会资源中争夺，撕裂社会。

此对香港无疑是一大反讽，新加坡上世纪曾以香港作假想敌，惟近年已渐看轻香港。新加坡遂将假想敌，由香港转为伦敦、纽约，以至后起的上海。相比新加坡有危机感、有发展共识，香港死结在两者皆缺。惟部分港人过犹不及，将保育凌驾发展，且社会亦陷入只顾政治争拗，轻忽经济民生等迫切议题。

要打破困局，港府尤其特首梁振英要负主要责任，他须以更包容的姿态团结社会，而非激化矛盾；更要有长远眼光，提出解决方法，共闯发展难关。政党亦有极大责任，不应为瓜分政治利益，罔顾香港整体利益；须提出建设性建议，成香港前进积极动力。

至于市民则应反思，香港若只讲保育不讲发展、只讲政治不讲经济，未来十年会否继续蹉跎。或许港府、政党与市民都需抚心自问，若香港续陷空转，十年后被新加坡、上海等大幅抛离，沦为二流城市，大家又怎向下一代交代呢？(A08)