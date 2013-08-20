电信产业：中国电信与网易合作推出易信，跨网免费短信等为特色对抗微信

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月20日 - 中国门户网站--网易报导称，网易 与中国电信 周一成立合资公司翼信，并发布移动即时通讯社交产品易信，与腾讯控股 旗下的微信产品展开直接竞争。
易信与微信在功能上有很多类似之处。最大的不同是，易信能实现短信、通话与互联网IM服务互转，易信用户可以通过发送短信和语音留言到对方的手机、固定电话。
中国证券报引述翼信公司总经理张政称，易信将年轻女性作为最主要的目标人群，短期目标是六个月内注册用户过亿，活跃用户规模超过5,000万人。
网易科技频道引述业内人士称，运营商与互联网企业合作，有利于中国电信和中国联通 追赶中国移动 ，也有利于打破微信一家独大的局面。
腾讯最新财报显示，微信拥有超过2.358亿名活跃账户，有着强大的获利潜能，尽管腾讯仍在摸索盈利模式。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。