电信产业：中国电信与网易合作推出易信，跨网免费短信等为特色对抗微信

路透北京8月20日 - 中国门户网站--网易报导称，网易 与中国电信 周一成立合资公司翼信，并发布移动即时通讯社交产品易信，与腾讯控股 旗下的微信产品展开直接竞争。

易信与微信在功能上有很多类似之处。最大的不同是，易信能实现短信、通话与互联网IM服务互转，易信用户可以通过发送短信和语音留言到对方的手机、固定电话。

中国证券报引述翼信公司总经理张政称，易信将年轻女性作为最主要的目标人群，短期目标是六个月内注册用户过亿，活跃用户规模超过5,000万人。

网易科技频道引述业内人士称，运营商与互联网企业合作，有利于中国电信和中国联通 追赶中国移动 ，也有利于打破微信一家独大的局面。