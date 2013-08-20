中国行业：顺丰速运获元禾投资、招商局和中信资本等机构注资

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海8月20日 - 中国大型快递企业顺丰速运近日获得大笔风险投资，苏州元禾投资、招商局集团和中信资本等机构入股顺丰，获得不超过25%的股权。
苏州元禾网站刊登消息称，近日元禾等机构已与顺丰签署投资协议，成为后者的战略股东。而上海证券报周二报导引述来自中信资本的消息，上述三方组成财团共同投资不超过顺丰速运25%股份，成为其新股东。
目前尚未获悉该笔交易的具体金额，不过相关人士预计，该笔交易有望成为今年国内人民币股权投资市场的最大交易之一。
总部位于深圳的顺丰是一家民营速递业巨头，主要经营国内、国际快递，目前在中国大陆已建有6,000多个营业网点，亦已开通新加坡、韩国、马来西亚、日本及美国业务。其竞争对手包括中国邮政速递（EMS）及统称“四通一达”（申通、圆通、中通、汇通、韵达）的民营速递公司。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。