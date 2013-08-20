中国行业：顺丰速运获元禾投资、招商局和中信资本等机构注资

苏州元禾网站刊登消息称，近日元禾等机构已与顺丰签署投资协议，成为后者的战略股东。而上海证券报周二报导引述来自中信资本的消息，上述三方组成财团共同投资不超过顺丰速运25%股份，成为其新股东。

总部位于深圳的顺丰是一家民营速递业巨头，主要经营国内、国际快递，目前在中国大陆已建有6,000多个营业网点，亦已开通新加坡、韩国、马来西亚、日本及美国业务。其竞争对手包括中国邮政速递（EMS）及统称“四通一达”（申通、圆通、中通、汇通、韵达）的民营速递公司。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)