港报社评：新加坡住屋目标，值得香港借监--文汇报8月20日

新加坡总理李显龙宣布调整房屋政策，其中提到将按照不同家庭收入资助民众买屋，让月入1,000坡元(约6,088港元)家庭买得起两房式组屋、月入4,000坡元(约2.4万港元)的家庭能负担四房式组屋等。新加坡政府明确提出市民置业安居的目标，对香港有借监意义。香港目前存在住屋难和居住环境挤迫问题，社会各界应排除干扰，争取10年内努力实现人均居住面积提升30%左右的目标。

李显龙提到按照不同家庭收入资助民众买屋，不但反映了要切实解决新加坡住屋问题的决心，提升了新加坡人的生活质素和社会凝聚力。新加坡组屋是由政府承担建筑的公共房屋，新加坡政府调整住屋目标和单位面积津贴条件，让民众只需4年薪金便可拥有自己的物业。香港地少人多，现时公屋人均面积只约12.5平方米，不少基层家庭更在狭小劏房内蜗居。特区政府应参考新加坡的做法，按部就班提高港人的人均居住面积。

新加坡面积比香港小，同样面对土地不足的发展问题，李显龙提出迁移空军基地和港口，腾出大片土地发展住宅和写字楼。事实上，特首梁振英在首份施政报告中，同样表示要不遗余力增加房屋和土地供应，提出了未来具体的规划蓝图和建屋量反映了梁振英有让市民安居乐业的抱负和决心。现时香港已开发土地亦只有约四分之一，可以透过开发土地解决土地不足问题。然而，政府计划开拓新界东北时，面对不少激进团体的阻碍，政治化干扰令政府拓展土地计划寸步难行。香港各界需排除干扰，支持特区政府落实发展土地的措施，逐步落实港人的住屋梦。(A02)