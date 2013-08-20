新债招标：国开行一年增发债收益率低于预期，三和五年高于预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京8月20日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债中标收益率为4.3247%，低于市场预测均值4.36%。
该行同时招标增发的三年期固息债中标收益率为4.5747%，五年期为4.6578%，均高于此前4.52%和4.60%的预测均值。
具体招标结果如下：
一年 三年 五年
中标收益率 4.3247% 4.5747% 4.6578%
预测均值 4.36% 4.52% 4.60%
投标倍数 1.94 2.00 2.50
稍后国开行10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对该期债的收益率预测均值为4.80%。
第27、28、29、31期固息债及其各期增发债此前中标情况如下：
一年 三年 五年 10年
票面利率(7/2) 3.91% 3.9799% 4.0205% 4.17%
7/16增发中标收益率 4.0059% 4.0810% 4.1691% 4.3565%
7/23增发中标收益率 4.2462% 4.2826% -- --
7/30增发中标收益率 4.2078% 4.2241% 4.2910% 4.4032%
8/6增发中标收益率 4.0606% 4.1311% 4.1795% 4.3968%
8/13增发中标收益率 4.1685% 4.3220% 4.4311% 4.6944%
上述四期债承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
上述增发债的具体条款如下：
第27、28、29、31期增发债
---------------------------------------------------
发行总量 1/3/5/10年分别不超过60亿元、50亿元、
50亿元和40亿元
期限/计息方式 一、三、五、10年/固息
招标时间 8月20日
1/3/5年：9:30-10:30
10年：9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 8月22日/7月18日
分销期 8月21日-8月22日
上市日 一年：8月26日；
三年、五年和10年：8月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------
国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。