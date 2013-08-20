新债招标：国开行一年增发债收益率低于预期，三和五年高于预期--业内人士

路透北京8月20日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债中标收益率为4.3247%，低于市场预测均值4.36%。

该行同时招标增发的三年期固息债中标收益率为4.5747%，五年期为4.6578%，均高于此前4.52%和4.60%的预测均值。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年

中标收益率 4.3247% 4.5747% 4.6578%

预测均值 4.36% 4.52% 4.60%

投标倍数 1.94 2.00 2.50

稍后国开行10年期固息增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对该期债的收益率预测均值为4.80%。

第27、28、29、31期固息债及其各期增发债此前中标情况如下：

一年 三年 五年 10年

票面利率(7/2) 3.91% 3.9799% 4.0205% 4.17%

7/16增发中标收益率 4.0059% 4.0810% 4.1691% 4.3565%

7/23增发中标收益率 4.2462% 4.2826% -- --

7/30增发中标收益率 4.2078% 4.2241% 4.2910% 4.4032%

8/6增发中标收益率 4.0606% 4.1311% 4.1795% 4.3968%

8/13增发中标收益率 4.1685% 4.3220% 4.4311% 4.6944%

上述四期债承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

上述增发债的具体条款如下：

第27、28、29、31期增发债

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发行总量 1/3/5/10年分别不超过60亿元、50亿元、

50亿元和40亿元

期限/计息方式 一、三、五、10年/固息

招标时间 8月20日

1/3/5年：9:30-10:30

10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 8月22日/7月18日

分销期 8月21日-8月22日

上市日 一年：8月26日；

三年、五年和10年：8月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完)