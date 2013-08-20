更新版-拉美汇市：巴西财长建议投资者避免大举做空雷亚尔

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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巴西雷亚尔 收低0.9%，报2.4152，尽管之前央行曾出手强力干预。雷亚尔上周跌幅超过5%。
分析师表示，短期内雷亚尔恐会跌向2.5水准；另有一些人表示，到年底雷亚尔或下滑至2.70。
不过曼特加重申了巴西央行总裁Alexandre Tombini周一时的言论，警告投资者不要对雷亚尔进行大规模单向押注。
“投资者想要赚钱，这合乎情理。但是他们未来恐怕会亏损。”曼特加说。他并表示，巴西采取的是自由浮动汇率，“可以上下波动”。
曼特加表示，政府拥有数项能够干预外汇市场的工具，包括3,700亿美元的外储。他并称央行和财政部正在联手稳定金融市场。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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