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债券 | 2013年 8月 20日 星期二 09:31 BJT

更新版-拉美汇市：巴西财长建议投资者避免大举做空雷亚尔

巴西雷亚尔 收低0.9%，报2.4152，尽管之前央行曾出手强力干预。雷亚尔上周跌幅超过5%。

分析师表示，短期内雷亚尔恐会跌向2.5水准；另有一些人表示，到年底雷亚尔或下滑至2.70。

不过曼特加重申了巴西央行总裁Alexandre Tombini周一时的言论，警告投资者不要对雷亚尔进行大规模单向押注。

“投资者想要赚钱，这合乎情理。但是他们未来恐怕会亏损。”曼特加说。他并表示，巴西采取的是自由浮动汇率，“可以上下波动”。

曼特加表示，政府拥有数项能够干预外汇市场的工具，包括3,700亿美元的外储。他并称央行和财政部正在联手稳定金融市场。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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