欧洲经济：荷兰决定停止扩大节支，以因应成长前景恶化

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透阿姆斯特丹8月19日 - 荷兰财政部长迪塞尔布洛姆周一表示，2014年将不再为求达成政府债务目标而提出额外缩减支出措施，允许“事实性的宽松”。
迪塞尔布洛姆在阿姆斯特丹大学召开的一场公开会议上表示，“若中央计画局(CPB)的预测是正确的，则明年我们可能将进行事实性宽松。”
上周公布数据显示，尽管整体欧元区恢复成长，但荷兰成为少数几个陷入衰退的欧元区国家，各业因而呼吁荷兰政府不要固守追求财政纪律的立场。
官方预测机构CPB上周将荷兰2014年经济成长率预估调降0.25个百分点至0.75%，并称荷兰国内生产总值(GDP)今年将萎缩1.25%，先前预估则为萎缩1%。
不过迪塞尔布洛姆指出，不会在减支协议之外进一步缩减支出，尽管经济成长前景转差导致明年赤字与国内生产总值(GDP)之比预估从3.7%调高至3.9%。
欧盟规定的赤字与GDP之比上限是3%。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选