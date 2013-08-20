欧洲经济：荷兰决定停止扩大节支，以因应成长前景恶化

路透阿姆斯特丹8月19日 - 荷兰财政部长迪塞尔布洛姆周一表示，2014年将不再为求达成政府债务目标而提出额外缩减支出措施，允许“事实性的宽松”。

迪塞尔布洛姆在阿姆斯特丹大学召开的一场公开会议上表示，“若中央计画局(CPB)的预测是正确的，则明年我们可能将进行事实性宽松。”

上周公布数据显示，尽管整体欧元区恢复成长，但荷兰成为少数几个陷入衰退的欧元区国家，各业因而呼吁荷兰政府不要固守追求财政纪律的立场。

官方预测机构CPB上周将荷兰2014年经济成长率预估调降0.25个百分点至0.75%，并称荷兰国内生产总值(GDP)今年将萎缩1.25%，先前预估则为萎缩1%。

不过迪塞尔布洛姆指出，不会在减支协议之外进一步缩减支出，尽管经济成长前景转差导致明年赤字与国内生产总值(GDP)之比预估从3.7%调高至3.9%。