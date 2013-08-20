港报财经评论：变卖资产解财困--信报8月20日

变卖资产解财困/ 习广思

热钱惹祸，涌入时令资产价格急涨，或构成泡沫，撤退时令资产价格急跌，使正在下滑的经济雪上加霜。亚洲走资潮有所缓和，中港股市回稳，但热钱撤退的影响正不断浮现。泰国、印尼及菲律宾是热钱流入亚洲的集中地，如今热钱流走，冲击也较为明显。泰国第二季经济增长2.8%，低于市场预期，出口及内需均疲弱。区内两个较脆弱的国家印尼及印度，经常账赤字令两者依赖外资流入。昨日印度卢比兑美元汇率创历史新低。另外，虽然外资开始买入印尼国债，但似乎信心仍未恢复。外资对亚洲资产小心翼翼，中资股又能否重夺外资的欢心？相信不能太乐观。欧美股市淡风持续，本周有联储局会议及Jackson Hole银行家年会，主席贝南奇一早拒绝出席。

市场不敢前行，一来股市高处有寒意，二来市场对退市意向及时间仍有忧虑，三来投资者对贝南奇接班人充满许多猜想。外围一片淡风，中港股市企稳，主要是7月数据反映经济回稳，加上A股喘定，令市场对维稳期的憧憬放大，中资股续炒政策消息，中资股轮流接力。恒指昨天窄幅争持，全日下跌54点，收报22463点，大市成交额萎缩至443亿港元，沽空比率10%。大市成交下跌，恒指动力减弱，短线有望企稳150天线，但反弹已经进入阻力区。中国持续推出扶持政策，第三季维稳气氛更浓。7月讯息消费政策消息不绝，昨天国务院发布宽带中国实施方案，中资科技股、光纤股成为炒作对象。昂纳光 、中国光纤 昨天股价升幅惊人，连带科技股、软件股炒起，金蝶 绩优续有追捧。此外，周期性股份轮流接力，上周大炒煤炭、水泥等资源股后，波罗的海指数连升4日，资金转追航运股。

至于煤炭股，则从海啸价急弹，由不合理的价格技术性反弹至较合理的水平，但前景如何？产煤大省的煤电政策或许反映周期完结，但中国内地煤炭供应过剩，且价格持续低迷，周期见底不代表好转。摩根大通认为，煤炭业基本面未改善，因为1.供应过剩问题仍在；2.管道调查发现，动力煤没有反弹迹象；3.夏季因素可能令煤炭价格在每吨550元人民币水平见支撑，但10月后行业或有新一轮整合，利润将收窄。(B02)

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避免破位追入策略/ 苏子

昨天亚洲市澳元兑美元虽然可以企稳在50天SMA阻力以上及突破上周初的0.9221高位，可惜破位后却未能出现更有力的升浪，当高位触及0.9233后便已露出疲态，到昨天伦敦入市后汇价已自上述高位回落至50天SMA以下波动。如昨晚澳元兑美元能以接近全日低位收市，则日线图便会呈现近似射击之星的不利形态，以及在近期的0.9221高位与0.9233高位形成不利后市的双顶形态；因此，稍后一旦澳元兑美元返回20天SMA支持以下波动及收市，预料自本月5日的0.8845低位开始的反弹浪将有较高机会告一段落。

若澳元兑美元调整近期反弹幅度的50%及61.8%，目标可下试至0.9039及0.9993。由于61.8%调整目标与0.9心理关口相若，故稍后若失守，预料本月5日的0.8845低位支持将岌岌可危，届时汇价有可能以单边市形式破关而下及继续往下寻底。留意目前汇市因踏入8月暑假淡季，故整体交投十分淡静，而即市的价位走势亦十分飘忽，而且汇价往往会在突破一些较为短线的阻力位或支持位后，可以迅即收复失地，出现较多的假突破陷阱；例如昨天澳元兑美元在突破上周的高位阻力后不久却掉头回落便是一例！故面对目前汇市的偏淡市况，投资者若看见价位出现突破，最好还是避免采取积极的破位追入策略。

目前汇市的淡静市况虽然较难为投资者提供足够的交易线索，但由于市场仍有一个重要炒作主题，便是联储局较大机会于9月收水，令市场倾向相信美元最终向上作出重大突破的可能性较高，故目前投资者在平淡的市况里，仍可按市场对美元的偏好情绪，采取伺机趁低买入美元的策略。另外，留意欧罗兑美元稍后会否有力成功突破1.34关键阻力位。若稍后汇价在突破此阻力后却未能继续上升，1.34关口很快便得而复失，即出现假突破的情况，届时投资者可伺机入市建立短仓，博欧罗兑美元在出现假突破后会回复上落市的走势，以及考验20天保历加通道的底部支持位。(B14)