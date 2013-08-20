版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 09:10 BJT

国际油市：原油因获利了结而下滑，但埃及局势仍提供支撑

利比亚原油生产和出口因暴力事件及罢工而下降，原油出口降至该国2011年内战以来的最低水平，尽管据报利比亚其中一个规模较小的港口周一重开。

伊拉克石油官员周日称，从伊拉克基尔库克油田至土耳其临地中海港口Ceyhan的一条油管，已恢复原油输送。

一项路透初步调查显示，分析师预期上周美国商业原油库存可能减少140万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐