港报财经评论：招行无惊喜，增长料放缓--经济日报8月20日

招行无惊喜，增长料放缓/ 余少文

中国内地股市继续左右中资股走势，惟中资股踏入业绩披露冲刺期，市场暂趋于观望，招商银行 为内银股揭开业绩序幕，市场预期招行盈利会继续放缓，股价在供股阴霾下暂难突围。A股昨午后止跌回升，一度带动国企指数上升，可惜市场观望气氛浓厚，国指最后仍跌21点或0.2%，收报10,199点，结束六连升走势，成交额急降至91亿港元，只有40%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌23点或0.5%，收4,316点，成交额46亿港元，华润系成为下跌关键，尤其中午公布业绩的华润电力 ，午后急挫逾6%，拖累红指跌13点。市场焦点在企业中期业绩，个别盈利好过预期，如润电半年赚53.3亿港元，增长78%，跟华能国际 强劲增长，以及其他盈喜电力股一样，受惠成本下跌，惟关注电力股明年初可能有下调电价的压力，令电力股业绩以及股价存在变数，可能是电力股昨日急挫的原因之一，短期宜观望。

至于招行上半年盈利也是好过预期，半年赚262.7亿元人民币，当中第二季赚132.5亿元人民币，是上市以来最赚钱的季度。只是银行股业绩普遍都是上半年好过下半年，据彭博综合证券商预测，料招行全年盈利约480亿元人民币，即下半年盈利料只有220亿元人民币左右，全年盈利增长只有6%，反映下半年盈利会倒退，对于招行股价而言会有压力，昨日跌0.4%，收报14.42港元。招行盈利下半年料跌，或是净息差持续收窄所致，其今年第二季净息差降至2.85%，是两年半以来最低的一季。由于人民银行已取消贷款利率下限，尽管市场对信贷需求仍殷切，尤其中小企，但银行贷款利率仍有下调空间，从而影响招行的净息差。

另一影响招行的因素是不良贷款，尽管其首季不良贷款率只有0.66%，是九行中最低，但上半年不良贷款率升至0.71%，粗略计算下即第二季不良贷款率达0.76%，难免令人担心其不良贷款有恶化迹象。因为业绩中披露，制造业、批发和零售业的不良贷款额分别升32%和48%至48亿和36亿元人民币，个人经营性贷款的不良贷款亦增长86%至15亿元人民币，反映上述行业及微小企业经营环境有待改善，有机会进一步增加招行的不良贷款额。至于招行股价短期表现也会受融资安排左右，因为招行已获中国证监会批准发行30.7亿股A股和6.8亿H股，为招行延迟了两年的供股计划开了绿灯，难免阻碍股价反弹。(B03)