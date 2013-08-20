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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 09:13 BJT

《汇市简讯》美元/日圆供需平衡，多空题材相互抵销

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* 美元/日圆区间波动，供需平衡

* 薪酬结算日(Gotobi)需求料支撑美元，日股走疲和避险情绪令美元承压

* 买方和卖方均可见到美国短期资金.

* 日本散户避开美元/日圆，德国央行报告激励欧元/日圆买家

* 德国央行报告预示德国公债收益率有上升空间，经济将改善

* 多数美元/日圆交易目前在97.60-65，迄今区间在97.56-71(完)

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