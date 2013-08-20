中国热股：光大证券复牌交易开盘即跌停，受其自营乌龙事件影响

路透上海8月20日 - 近日引起中国股市轩然大波的自营交易乌龙事件主角--光大证券 在停牌一天半后，周二恢复交易，开盘即告跌停。

开盘时，光大证券报10.91元人民币，跌1.21元，成交94.31万股，跌停位上还有逾1亿股卖盘。光大证券自上周五下午起紧急停牌。

在该事件爆发后，不少持有光大证券股票的基金纷纷公告下调其估值，例如长信基金发布公告称，为保护基金持有人利益，自周一起对旗下基金持有的光大证券股票按9.82元价格进行估值，这较光大证券上周五早盘收市价相差18.98%。有业内人士估计，光大证券近阶段的跌幅不会超过两个跌停。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。周一随着乌龙事件冲击淡化，沪综指收升0.83%。

根据证监会上周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

中国证监会已决定对其立案调查，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停。中国金融期货交易所周日亦公告称，自周一起，对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。