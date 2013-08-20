中国钢铁：8月上旬日均粗钢产量达214万吨，旬环比上涨2.7%--中钢协

路透北京8月20日 - 钢价上涨刺激粗钢产能释放。中国钢铁工业协会最新旬报显示，8月上旬日均粗钢产量达214万吨，旬环比上涨2.7%，为七月以来新高。

自6月下旬重点企业日均产量创次新高后，进入7月份后重点企业的产量逐步走低，下旬再度跌破210万吨，但8月上旬粗钢日产再度攀升，给监管层的化解产能工作增加难度。

中国最大的钢铁生产省--河北省整顿钢铁业动真格。中国环境报周一报导称，《河北省环境治理攻坚行动方案》和《河北省大气污染防治行动计划实施方案》将于近期出台，并将明确提出到2017年底，全省钢铁产能削减6,000万吨，到2020年再削减2,600万吨。

中国国家统计局称，7月粗钢产量6,547万吨，同比增加6.2%。 据此测算，当月粗钢日产量为211.2万吨，略高于钢协预估值。

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比%

8月上旬 214.0 +2.7

7月下旬 208.4 -2.7

7月中旬 213.0 +2.3

7月上旬 208.3 -4.5

6月下旬 218.1 +0.8

6月中旬 216.4 +0.4

6月上旬 215.6 +0.1

5月下旬 215.4 -1.4

5月中旬 218.5 -0.3

5月上旬 219.3 +3.0

4月下旬 212.9 +0.6

4月中旬 211.6 -0.4

4月上旬 212.4 +2.5

3月下旬 207.2 +0.4

3月中旬 206.4 -1.0

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3 (完)