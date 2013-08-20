更新版 1-中国公开市场：逆回购量增价稳，央行传递稳定信号以缓资金紧张

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 公开市场七天逆回购放量至360亿元
* 中标利率持稳在3.90%
* 逆回购量增价稳以缓资金紧张
* 但政策紧平衡基调未变 (新增市场评论和更多背景)
路透上海8月20日 - 为缓和近期资金偏紧的局面，中国央行公开市场周二逆回购操作“量增价稳”，在货币市场利率震荡走高之时，央行再向市场传递稳定信号。
不过交易员认为，尽管逆回购有所放量，但仍不足以完全缓解流动性紧张，也难令市场预期转向乐观，央行货币政策维持资金面紧平衡的基调未变。
央行公告显示，公开市场今日进行360亿元人民币七天期逆回购操作，较上周二的110亿元增逾两倍，亦高于上周四的280亿元14天期逆回购操作量，中标利率3.90%则持平于上周。
“(七天逆回购)360(亿元)感觉上还是偏空的，如果稳定市场的话，可能需要1,000亿以上，会给市场一个比较稳定的预期。”上海一银行交易员称。
他谈到，今天逆回购的价和量，可以稍微稳定市场情绪，让回购利率不会涨得太离谱，但是大家的预期都不会特别放松，这也可能是央行希望达到的效果。
北京时间11：30，七天期质押式回购加权平均利率 报4.4641%，较上日的4.1785%涨近30个基点(bp)
北京一银行交易员亦指出，在流动性出现短暂紧缺时，央行会提供适当的帮助，但同时也不希望看到资金面以及市场预期过于放松，这也是央行最近一贯的态度。
中国央行公开市场上周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。
据路透计算，本周公开市场将有160亿元人民币央票到期，及260亿元逆回购到期，到期资金流量为-100亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) 待定
逆回购 (周二) 360
(周四) 待定
央票 （周二） --
（周四） 待定
央票到期 160
正回购到期 --
逆回购到期 260
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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