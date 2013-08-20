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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 14:17 BJT

****《港报快速浏览》--8月20日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：新加坡住屋目标，值得香港借监--文汇报                              
 港报社评：狮城勇进，香港还可蹉跎十年?--经济日报                             
 港报社评：央行微调稳增长，下半年不易放水--信报                              
 港报社评：楼价不跌又全民置业的“新托邦”--星岛日报                          
 港报社评：新加坡这面镜子，港人照得很不自在--明报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：变卖资产解财困--信报                                          
 港报财经评论：招行无惊喜，增长料放缓--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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