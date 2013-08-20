金属期市：伦铜价格连涨三周后暂歇，市场关注美联储政策走向

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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美国指标公债收益率(殖利率)周一触及两年新高，逼近3%大关，而印度至印尼等新兴市场货币重挫，因市场为美联储开始撤回经济支撑政策预做准备。
金属提货排队的情况依然紧绷，但近几个月在欧洲取得实货铜和锌的成本持稳，抵销了潜在的供应压力。之前已有旨在缓解取得金属瓶颈的提案浮现。
0600GMT嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 将公布上半年财报，必和必拓 也将同时公布最终财报。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。