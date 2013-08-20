香港个股：东方海外上调泛大西洋航线运费，10月起生效

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月20日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，将由10月1日起上调泛大西洋航线运费，各条航线每个集装箱收费增加150-500美元不等。
东方海外在其网页中宣布运费调整，所有欧洲至美国东岸、墨西哥湾沿岸、加拿大及墨西哥之间的东行及西行航线的普通集装箱货运, 每20尺集装箱增加收费150美元、每40尺及45尺集装箱增加收费200美元。
至于由欧洲西行至美国西岸至所有航线的普通集装箱货运, 每20尺集装箱增加收费375美元、每40尺及45尺集装箱增加收费500美元。
由美国西岸东行至欧洲所有航线的普通集装箱货运, 每20尺集装箱增加收费250美元、每40尺及45尺集装箱增加收费300美元。
“在现时收入下跌的情况下，调整以上航线收费对维持泛大西洋航线的持续营运是非常重要的。”公司称。
东方海外稍早公布的上半年业绩转盈为亏，净亏损1,526万美元，并指运费自去年第四季度起一直下跌，尤以亚洲/欧洲航线跌幅最大，太平洋航线及亚洲区内航线运费亦备受压力；第二季东西向航线市场一连串加费行动普遍无以为继。
该股周二早盘初段跌0.44%，报45.7港元。过去一个月升约2%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。