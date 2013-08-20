香港个股：东方海外上调泛大西洋航线运费，10月起生效

路透香港8月20日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，将由10月1日起上调泛大西洋航线运费，各条航线每个集装箱收费增加150-500美元不等。

东方海外在其网页中宣布运费调整，所有欧洲至美国东岸、墨西哥湾沿岸、加拿大及墨西哥之间的东行及西行航线的普通集装箱货运, 每20尺集装箱增加收费150美元、每40尺及45尺集装箱增加收费200美元。

至于由欧洲西行至美国西岸至所有航线的普通集装箱货运, 每20尺集装箱增加收费375美元、每40尺及45尺集装箱增加收费500美元。

由美国西岸东行至欧洲所有航线的普通集装箱货运, 每20尺集装箱增加收费250美元、每40尺及45尺集装箱增加收费300美元。

“在现时收入下跌的情况下，调整以上航线收费对维持泛大西洋航线的持续营运是非常重要的。”公司称。

东方海外稍早公布的上半年业绩转盈为亏，净亏损1,526万美元，并指运费自去年第四季度起一直下跌，尤以亚洲/欧洲航线跌幅最大，太平洋航线及亚洲区内航线运费亦备受压力；第二季东西向航线市场一连串加费行动普遍无以为继。