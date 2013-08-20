《香港报摘》--其他报纸重要消息8月20日

*明报：

--地政总署公布将于9月19日至11月1日招标两幅土地，分别位于九龙湾宏照道与临利街交界商业土地以及西贡笃康村路住宅地，测量师估计九龙湾商业土地估值27.75亿港元，每方尺楼面地价约5000港元，将吸引多家发展商投标。

--永亨银行 以及建银亚洲上调人民币定存息率以吸引新资金，永亨新客户3个月人币存息最高达3.2厘，建银亚洲的理财客户亦可以最少10万元新资金做6个月或12个月人币定存年息率3.2厘。

*星岛日报：

--渣打 香港将人民币定期存款息率维持在3厘后，中银香港 宣布上调人民币定存息率至3厘，但汇丰 香港却掉头下调6个月人民币定存息率至2.25厘，反映银行因同业续以高息吸纳存款而感到两难，未来息率再升空间有限。

*苹果日报：

--中国移动 母公司发言人证实，去年底辞任上市公司执行董事的徐龙因涉嫌严重违纪问题，目前正在接受组织调查，此为中移动于三年内第13位高管被捕。

--连锁百货店金鹰 今年上半年净利同比微增1.9%至6.3亿元人民币，其同业银泰 中期净利则大增34%至7.32亿元人民币。

*东方日报：

--超越集团 斥资100亿港元间接收购内地再生不锈钢生产商山东中凯及再生铜生产商山东中普，70%代价将透过发行股份及可换股债券支付，卖方可占扩大后股本逾40%的股份。

*大公报：

--中海油田服务 中期纯利31.9亿元人民币，按年升32.9%，不派发中期股息。营业额上升24%，因新装备投入使用和整体作业量增加等带动。

--龙源电力 中期纯利增长0.2%至14.64亿元人币，不派发中期股息。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕