中非贸易：肯尼亚与中国签署50亿美元基础设施和能源协议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透内罗比8月19日 - 肯尼亚周一与中国签署价值50亿美元的协议，用于修建一条铁路线及一项能源项目，以此加深与亟欲在非洲扩大投资的中国的关系。
总统的媒体服务周一发布声明指出，资金将支应能源项目，及连接肯尼亚蒙巴萨港口与边境城镇马拉巴的一条标准轨距铁路，意味着将提供肯尼亚这个港口到区域各市场的更快速途径。肯尼亚是东非地区最大的经济体。
其余资金将用于改善对野生动物的保护。武装犯罪团伙在该国射杀大象和犀牛，掠走的象牙和犀牛角通常主要是运往中国用作饰品和药物。
资金是贷款还是捐赠形式，全部是新资金还是之前协商但未宣布的部分方案，均尚未详细说明。
这项协议是在肯尼亚新总统Uhuru Kenyatta与中国国家主席习近平会晤后达成的。Kenyatta定于从周日至周五对华进行国事访问。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。