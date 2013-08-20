全球金市：美国8月金币销售锐减，零售买盘消

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约8月19日 - 最近几周美国金币需求锐减，因散户买盘几乎消失无踪；四个月之前金币市场出现前所未见的散户买盘，协助金价自史上罕见的跌势中回升。
美国股市屡创新高，再加上美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减买债刺激措施并不确定，已经促使投资人减少购买实货黄金。
美国铸币局网站资料显示，在8月剩不到两周就要结束之际，周一为止的美国老鹰金币整体销量为3,000盎司，远低于2012年8月全月的39,000盎司，以及今年前七个月每月平均将近10万盎司的水平。
美国铸币局在1986年为投资人推出老鹰金币，本月料将创下历来最低的同期销量之一。
纽约主要金币交易商Manfra, Tordella & Brookes (MTB)总裁Michael Kramer表示，“当下需求接近于零。”
和前几年销售受限于缺乏可售金币不同的是，美国铸币局目前并未面临供给方面的问题。
交易商表示。实货金币销售具有高度季节性，通常6-8月是夏季销售淡季，因有许多投资人离场度假。
但若8月销售较近几个月急速萎缩，将会重燃实货需求转淡的疑虑，从而让现货金价格失去重要的支撑。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。