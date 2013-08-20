台湾债市：五年期公债殖利率早盘走跌，空方先行回补退场

* 五年券殖利率趋跌，部分空方获利了结

* 亚洲早盘美债回跌提供台债支撑

路透台北8月20日 - 台湾五年期公债 殖利率周二早盘于平盘附近游走后趋跌。上日美国公债殖利率虽然弹升，但亚洲早盘已经止稳回跌，提供五年债一定支撑。加上五年券数天来空单高居不下，但场上筹码渐少，加上下周10年新券交易在即，令空方开始回补，先行获利了结出场，带动殖利率下行。

交易员表示，场上交易员当前以筹码因素为最重要考量，在五年券连续数天走空后，银行端没有进一步跟进停损迹象，殖利率难以再走高，场上流动性也变差，令上日多达80亿台币的空单出现危机意识，不再坚持做空。

〞下周10年新券就要出来了，会有一些空单转移，空单量会慢慢减少。〞一本地银行交易员称。

交易员认为，虽然市场认为周三美国公开市场委员会(FOMC)会议纪录的公布将进一步确认缩减购债时程，但在筹码面考量下，惟有空单先行回补，殖利率才有再上的空间。

美国较长期公债收益率周一上升至两年高位，公债价格延续上周录得两个月来最大单周跌幅的頽势，因投资人担忧如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月缩减购债规模。指标10年期公债 收益率高见2.90%，也为2011年7月来的最高。

交易员观察市场最新动态：

* 空单回补退场的动能增加。

* 银行端亦有资金去化的持券需求出现。

* 美债10年券在亚洲早盘在2.87%附近，殖利率未进一步走高。

* 殖利率回跌幅度仍将受限，因中期偏空观点不变。

* 空单退场后待下周10年新券开始发行前交易重新布局。

交易员预估主要公债今日交投区间：

* 五年期102/2：1.15-1.18%。

本地时间10:10时最新报价：

* 102/2殖利率跌2.04基点，报1.1516%。

* 102/6 殖利率跌2.00基点，报1.6400%。

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