版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 10:02 BJT

****主要国家经济指标预测--8月21日****

路透8月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

 8月21日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值          前值
 0830      英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 7月          -46.5         102.3
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                               --            31
 1000      英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  8月            负8          负12
 1100      美国抵押贷款市场指数                     8月16日当周             --         471.9
           美国再融资指数                                                   --       2,145.3
 1400      美国成屋销售年率(万户)                           7月            515           508
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数               8月             --          正13
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                        前周             --    买超16,148
           外资投资日本股票(亿日圆)                                         --     卖超1,486
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 8月20日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           现值        预估值
 0600      德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  7月          -0.1%         +0.2%
                               (较上年同期)                              +0.5%         +0.7%
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          8月17日当周          -1.9%            --
 1230      加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                     6月          -2.8%         -0.5%
 1230      美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数               7月         负0.15            --
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        8月17日当周          +3.4%            --
 2200      国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货           7月           1.00            --
           比                                                                   
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐