主要国家经济指标预测--8月21日****

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透8月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -46.5 102.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 31 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负8 负12 1100 美国抵押贷款市场指数 8月16日当周 -- 471.9 美国再融资指数 -- 2,145.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 515 508 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 正13 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超16,148 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,486 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月20日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.7% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月17日当周 -1.9% -- 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -2.8% -0.5% 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 负0.15 -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月17日当周 +3.4% -- 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货 7月 1.00 -- 比 (完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数