台湾汇市：台币早盘实质交投微贬，关注新兴市场货币下挫趋势与台风动态

路透台北8月20日 - 台币兑美元 周二早盘实质交投微幅走贬。交易员指出，因亚洲货币受印度和巴西等新兴市场货币下挫拖累走低，但台湾经济体质相对建全，反映幅度有限。市场也关注潭美台风的动态，在尚无法确定明日汇市是否暂停交易的情形下，出口商先选择按兵不动。

汇银人士表示，国际资金先前大举炒作金砖四国与东南亚国协时，台湾并未因此受惠。因此当情势逆转、资金大举外逃时，台币受到冲击的程度自然有限。今日韩元回贬至1,120价位以上，但台币实质交易区间也仅微幅后退，在29.980附近出现支撑，但后市也不排除向30.0整数关卡挑战。

“受其他亚币走势影响，(实质交易)应该会再测30价位。”一位大型本地银行交易员称。

该交易员表示，受潭美台风即将袭台影响，今日交投料将谨慎。市场正观察明日金融市场是否会暂停交易，若情势较为明朗，也许出口商的抛汇卖压会在下午盘涌现。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，国际美元走强，美元/台币各天期换汇点折价幅度进一步缩减，其中指标一个月期报在-0.015/0.000，上日收在-0.045/-0.035。报价 来到29.955/29.975左右，上日收在29.930附近。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.960-29.980，上日在29.930-29.970，上日收盘价为30.032。

本地时间10:27时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升5.4分报29.978。

交易员观察市场最新动态：

* 观察亚币受巴西、印度等新兴市场货币贬值的进一步影响

* 外资仍维持小幅卖超台股格局，早盘美元买盘较多

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.950-29.990

最新相关报导链接：

* 东京汇市：欧元兑日圆走坚，但仍低于两周高点

* 《综述》印度和巴西等新兴市场货币下挫，受资本外逃担忧打压