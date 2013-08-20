香港热股：兖州煤业早盘盘中涨逾3%，因预计三季度业绩改善

兖煤在昨日业绩公告中称，预计按中国会计准则，前三季度净亏损将为16.142亿元，以此计算第三季可望录得约8亿元净利。

该公司此前公布，按照国际会计准则，今年1-6月净亏损20.73亿元人民币，去年同期则为净利52.23亿元。而按中国会计准则，上半年净亏损23.97亿元，符合公司此前预期 。(完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)