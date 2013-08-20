香港热股：兖州煤业早盘盘中涨逾3%，因预计三季度业绩改善

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月20日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 H股周二早盘盘中涨逾3%，因公司预计三季度业绩改善。
兖煤H股稍早一度涨4.8%，触及6.78港元。香港时间10:53，升3.71%，报6.71港元；大市恒生指数 则跌0.31%。
兖煤在昨日业绩公告中称，预计按中国会计准则，前三季度净亏损将为16.142亿元，以此计算第三季可望录得约8亿元净利。
该公司此前公布，按照国际会计准则，今年1-6月净亏损20.73亿元人民币，去年同期则为净利52.23亿元。而按中国会计准则，上半年净亏损23.97亿元，符合公司此前预期 。(完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。