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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 11:08 BJT

香港热股：兖州煤业早盘盘中涨逾3%，因预计三季度业绩改善

路透香港8月20日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 H股周二早盘盘中涨逾3%，因公司预计三季度业绩改善。

兖煤H股稍早一度涨4.8%，触及6.78港元。香港时间10:53，升3.71%，报6.71港元；大市恒生指数 则跌0.31%。

兖煤在昨日业绩公告中称，预计按中国会计准则，前三季度净亏损将为16.142亿元，以此计算第三季可望录得约8亿元净利。

该公司此前公布，按照国际会计准则，今年1-6月净亏损20.73亿元人民币，去年同期则为净利52.23亿元。而按中国会计准则，上半年净亏损23.97亿元，符合公司此前预期 。(完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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