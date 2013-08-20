更新版 1-新债招标：国开行四期债收益率均创年内新高，谨慎情绪难扭转

* 四期固息增发债中标收益率均创年内新高

* 但因各期限发行量均不大，投标倍数显好

* 二级收益率涨势不息，市场悲观情绪延续

* 整体上机构在一级配置需求仍弱 (新增更多评论和背景)

路透北京8月20日 - 中国国家开发银行 周二招标的四期固息增发债，中标收益率均创下国开同期限固息债年内新高。二级市场收益率涨势不息，谨慎情绪互相传染，整体上机构在一级的配置需求依然疲弱。

业内人士并提到，上述四期债投标倍数显好，主要是因每个期限品种发行量均不大，且对于部分流动性充裕的投资户而言，当前收益率不乏吸引力，可能也是支撑投标倍数向暖的原因之一。

“投的多(倍数高)我觉得不代表需求恢复，毕竟发的少。现在大家情绪还是挺悲观的，不抱什么希望，...但真是一个有钱的配置户的话，收益率还是有一定吸引力吧，所以要慢慢拿，因为不可能总是拿到收益率最高的地方。”上海一银行交易员说。

今日四期固息增发债中，仅有一年期中标收益率低于市场预期。对此北京一券商分析师指出，这或是因部分机构冲量所致。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年 10年

中标收益率 4.3247% 4.5747% 4.6578% 4.8422%

预测均值 4.36% 4.52% 4.60% 4.80%

投标倍数 1.94 2.00 2.50 3.99

据路透统计，今日四期增发固息债中标收益率齐创下年内国开行同期固息债招标结果新高，此外10年期增发固息债投标倍数亦为年内高点。(欲浏览中国2013年已发行金融债一览表，请点选 )

第27、28、29、31期固息债及其各期增发债此前中标情况如下：

一年 三年 五年 10年

票面利率(7/2) 3.91% 3.9799% 4.0205% 4.17%

7/16增发中标收益率 4.0059% 4.0810% 4.1691% 4.3565%

7/23增发中标收益率 4.2462% 4.2826% -- --

7/30增发中标收益率 4.2078% 4.2241% 4.2910% 4.4032%

8/6增发中标收益率 4.0606% 4.1311% 4.1795% 4.3968%

8/13增发中标收益率 4.1685% 4.3220% 4.4311% 4.6944%

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/10年品种最新收益率分别为4.3488%、4.4920%、4.5872%和4.7648%。

上述四期债承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

上述增发债的具体条款如下：

第27、28、29、31期增发债

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发行总量 1/3/5/10年分别不超过60亿元、50亿元、

50亿元和40亿元

期限/计息方式 一、三、五、10年/固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 8月22日/7月18日

分销期 8月21日-8月22日

上市日 一年：8月26日；

三年、五年和10年：8月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。