香港热股：中海油服早盘一度涨至逾五年高位，上半年获利胜预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 H股周二早盘一度涨至逾五年高位，因上半年获利胜预期。
中海油服稍早一度涨5.4%，触及19.64港元，为自2007年12月以来高位。香港时间10:49，该股升3.54%，报19.3港元；大市恒生指数 则跌0.26%。
中海油服周一晚间的业绩公告显示，按国际会计准则，今年上半年净利31.9亿元人民币，同比增长33%，因钻井服务业务呈现出活跃态势，板块收入和经营利润均大幅增加。
投行瑞信的报告称，中海油服第二季获利远高于市场预期，即使撇除税项调整的因素，每股盈利仍较预期高出9%，因此该行将中海油服于2013-15的盈利预测上调3-6%，目标价由21港元调至23港元。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。