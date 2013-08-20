香港热股：中海油服早盘一度涨至逾五年高位，上半年获利胜预期

路透香港8月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 H股周二早盘一度涨至逾五年高位，因上半年获利胜预期。

中海油服稍早一度涨5.4%，触及19.64港元，为自2007年12月以来高位。香港时间10:49，该股升3.54%，报19.3港元；大市恒生指数 则跌0.26%。

中海油服周一晚间的业绩公告显示，按国际会计准则，今年上半年净利31.9亿元人民币，同比增长33%，因钻井服务业务呈现出活跃态势，板块收入和经营利润均大幅增加。