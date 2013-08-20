版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 10:54 BJT

香港热股：中海油服早盘一度涨至逾五年高位，上半年获利胜预期

路透香港8月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 H股周二早盘一度涨至逾五年高位，因上半年获利胜预期。

中海油服稍早一度涨5.4%，触及19.64港元，为自2007年12月以来高位。香港时间10:49，该股升3.54%，报19.3港元；大市恒生指数 则跌0.26%。

中海油服周一晚间的业绩公告显示，按国际会计准则，今年上半年净利31.9亿元人民币，同比增长33%，因钻井服务业务呈现出活跃态势，板块收入和经营利润均大幅增加。

投行瑞信的报告称，中海油服第二季获利远高于市场预期，即使撇除税项调整的因素，每股盈利仍较预期高出9%，因此该行将中海油服于2013-15的盈利预测上调3-6%，目标价由21港元调至23港元。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐