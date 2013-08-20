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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 11:07 BJT

日本债市：公债小跌，40年期公债标售前投资人调节部位

“由于交易商尚未增加空仓，氛围也不利于持有多仓，所以我们认为标售时买盘将会有限，”他们说。

指标10年期公债收益率 涨1个基点至0.770%，脱离上周触及的三个月低点0.730%。

10年期日债期货 早盘收平，报143.73，早盘在143.64-143.76的窄幅区间波动。

尽管日本公债主要关注的是国内的供需因素，但美国公债持续遭抛也打消了日债买家的积极性。

指标10年期美国公债收益率 周一高见2.90%，为2011年7月以来最高。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 张涛/石冠兰)
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