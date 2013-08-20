日本债市：公债小跌，40年期公债标售前投资人调节部位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“由于交易商尚未增加空仓，氛围也不利于持有多仓，所以我们认为标售时买盘将会有限，”他们说。
指标10年期公债收益率 涨1个基点至0.770%，脱离上周触及的三个月低点0.730%。
10年期日债期货 早盘收平，报143.73，早盘在143.64-143.76的窄幅区间波动。
尽管日本公债主要关注的是国内的供需因素，但美国公债持续遭抛也打消了日债买家的积极性。
指标10年期美国公债收益率 周一高见2.90%，为2011年7月以来最高。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 张涛/石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。