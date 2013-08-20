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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 11:07 BJT

韩国汇市：韩元兑美元降至逾两周低点，追随亚洲货币跌势

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,123.5 1,115.6

日圆/韩元 11.4939/992 11.4560

韩国公债期货 * 105.47 105.44

韩国综合股价指数 1,920.95 1,917.64

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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