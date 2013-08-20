《IFR评论》主要货币走势淡静，美国公债与新兴市场则陷入动荡

路透8月20日 - 多数市场分析师和交易商原本假设，若美国10年期公债收益率(殖利率)升破2.75%，将可推动美元全面走升，其中对收益率变动敏感的美元/日圆会是受到青睐的作多标的。不过现在是新兴市场货币受到美国公债收益率上升的冲击，一些人把部分新兴市场货币、债券和股票的大跌称为“小型危机”。

巴西雷亚尔和印度卢比等货币的重挫(雷亚尔和卢比兑美元在过去一个月的跌幅介于6-7%)，实际上让日圆扮演了避风港的角色而受到支撑。尽管10年期日债与美债的利差扩大，但日圆兑美元自7月19日以来仍上涨2.80%，当时10年期美债收益率收在2.48%。7月19日以后，该利差从168个基点扩至212个基点。欧元兑美元自那以来上升约1.50%，虽然美债收益率大幅攀升。

看起来美国投资者将美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债规模视为减持新兴市场资产的信号；自全球经济开始从金融危机当中复元以来，投资者持有的新兴市场资产比重在多数时间里一直高于基准。日本投资者也显然在出脱近期购买的亚洲新兴市场资产，并将收益汇回国内，而非投入价值正在缩水的美国公债。