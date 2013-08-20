台湾债市：RP利率大致持于上日，时序渐入月底但市况变化不大

路透台北8月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持于上日。交易人士指出，虽然时序逐渐进入月底，但市场资金水位并未明显下降，新券来源亦不多，场上以到期续作为主，利率没有变化，市况平静。

不过在上日单一证券商下调公债RP成交利率低位后，今日场上成交利率仍在区间高端的证券商表示，将在本周逐步将高端利率微幅下调，以让利率成交更为集中，不过速度不会太快。

〞调整的速度太快客户会不高兴，我们还是一步一步来。〞一位证券商交易员表示。

市场交易人士并指出，公债券源奇缺的问题当前难以解决，目前市场正待9月中旬10年新券的标售及发行，若届时交易商持券比例不低，才有机会为市场注入公债新券。

此外，因应潭美台风可能来袭而致明日金融市场或停止交易，交易员也称今日的交易尽量以保守因应为主，避免不必要的新增交易，以免因临时放假而衍生问题。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.63%，大区间在0.60-0.64%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦与上日相同。