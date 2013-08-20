《澳洲经济焦点》制造业未死，只是正在转变

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“我们基于新的价格公布了新产品，我只想对销售员说‘你必须卖出更多东西’，”他称。“这推动我们更加高效，转入精益生产，做出更优质的采购，拿出更好的质量。”
另一个主要的结构问题是澳洲长久以来缺乏足够的本土科学家。
澳洲首席政府科学家Ian Chubb在最近一次演说中指出，澳洲仅有大约五分之一的学生毕业于科学、技术、工程和数学等相关专业。而在日本、中国和韩国，该比例分别是64%、52%和41%。
在被问及下个月大选中最关注什么政策问题时，CSL首席执行长Paul Perreault称“澳洲大学中的技术专长是我们需要持续加以注意的。”
Matt Barrie是蓬勃发展的招聘网站freelancer.com的创始人兼执行长，他还担任悉尼大学电子信息工程系的外聘讲师，他称多达80%的学生来自海外。
他说，“有些是很棒的学生，但他们不会留在这里，他们会回国，在自己的国家创建起大型技术公司。”(完) (编译 隋芬/戴素萍/张若琪/石冠兰 审校 张明钧/李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。