《澳洲经济焦点》制造业未死，只是正在转变

“我们基于新的价格公布了新产品，我只想对销售员说‘你必须卖出更多东西’，”他称。“这推动我们更加高效，转入精益生产，做出更优质的采购，拿出更好的质量。”

另一个主要的结构问题是澳洲长久以来缺乏足够的本土科学家。

澳洲首席政府科学家Ian Chubb在最近一次演说中指出，澳洲仅有大约五分之一的学生毕业于科学、技术、工程和数学等相关专业。而在日本、中国和韩国，该比例分别是64%、52%和41%。

在被问及下个月大选中最关注什么政策问题时，CSL首席执行长Paul Perreault称“澳洲大学中的技术专长是我们需要持续加以注意的。”

Matt Barrie是蓬勃发展的招聘网站freelancer.com的创始人兼执行长，他还担任悉尼大学电子信息工程系的外聘讲师，他称多达80%的学生来自海外。