中国金融：中金所称国债期货筹备仍有序进行，此前光大事件引发衍生品疑虑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京8月20日 - 中国金融期货交易所媒体事务负责人周二对路透表示，国债期货的上市准备工作仍在按之前宣布的时间安排有序进行。这化解了市场对光大证券事件拖累中国金融衍生品发展的担心。
“国债期货的上市工作，我们目前还是按照证监会指出的两个月左右的时间安排做准备，现在的准备工作还是比较有序和良好的，”这位负责人在回应路透询问时表示。
自从中国证监会7月宣布批准国债期货交易后，市场对该品种上市的时间揣测颇多。而此前光大证券爆出自营交易乌龙事件，其中涉及股指期货等对冲操作亦引发市场争议，外界还担心国内金融衍生品创新的步伐可能因此而放慢。
在被问及是否针对光大证券事件采取相关措施时，该负责人未作直接回应，但表示，“交易所将秉持‘三公原则’开展相关监管工作，该做的工作我们一定会做。”
中国证监会在7月初时表示，国债期货上市前的各项准备估计需两个月左右。 中金所国债期货小组副组长王玮本月稍早在一公开场合表示，国债期货即将在八九月份推出。
在上周五的例行发布会上，中国证监会发言人表示，目前国债期货上市的相关技术准备工作正在有序推进中，上市时间方面的口径与此前的没有变化，证监会还在积极推进商业银行参与国债期货的制度安排。 (完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。