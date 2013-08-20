日本股市：日经指数早盘下滑，联储政策不确定性带来压力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京8月20日 - 日股日经指数周二早盘微跌，因围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激规模的担忧带来压力，那些在新兴市场拥有较大曝险的公司股票领跌。
日经指数 早盘下跌0.5%收报13,684.60点，东证股价指数 下滑0.2%至1,146.71点。
“多数投资者似乎抱着观望态度，到目前为止没有看到大手笔的投机性期货交易，”Tachibana Securities的分析师Kenichi Hirano说，“投资者正紧张地盯着新兴市场，包括印度、印尼和中国。”
印度卢比和印尼卢比周一大跌，因预期中的美联储缩减刺激政策促使投资者撤出新兴市场。
在新兴市场有较大曝险的企业重挫，铃木汽车 和大发汽车 分别下挫5.1%和3.7%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。