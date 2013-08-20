版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 11:22 BJT

日本股市：日经指数早盘下滑，联储政策不确定性带来压力

路透东京8月20日 - 日股日经指数周二早盘微跌，因围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激规模的担忧带来压力，那些在新兴市场拥有较大曝险的公司股票领跌。

日经指数 早盘下跌0.5%收报13,684.60点，东证股价指数 下滑0.2%至1,146.71点。

“多数投资者似乎抱着观望态度，到目前为止没有看到大手笔的投机性期货交易，”Tachibana Securities的分析师Kenichi Hirano说，“投资者正紧张地盯着新兴市场，包括印度、印尼和中国。”

印度卢比和印尼卢比周一大跌，因预期中的美联储缩减刺激政策促使投资者撤出新兴市场。

在新兴市场有较大曝险的企业重挫，铃木汽车 和大发汽车 分别下挫5.1%和3.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐