路透专访:小米科技CEO雷军称手机只是载体

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月16日（记者 Paul Carsten） - 小米科技首席执行官(CEO)雷军在接受路透专访时表示，希望网上购物和网络游戏的收入超过其手机销售业务。
IT行业咨询机构Canalys的最新数据显示，二季度小米在中国市场的智能手机销量超越了苹果 。
但是小米手机的价格较低，意味着利润微薄，这也是雷军希望进军移动互联网业务的原因。到2015年，中国移动互联网市场规模预计从2012年的约90亿美元增长到300亿美元左右。
雷军在北京接受路透专访时表示，小米看起来有些像苹果，但其实更像亚马逊，也有些谷歌的特点。他接受采访时身着蓝色衬衣、蓝色牛仔裤和褐色鞋子。
“手机只是载体。微软曾经用盒子装Windows安装盘进行销售。能说微软是纸盒公司吗？”
43岁的雷军表示，小米和苹果的比较应该结束了，与阿里巴巴、百度 和腾讯 的较量应该开始了。
小米移动互联网平台每月的营收大概2,000万元，该平台包括一个游戏中心，一个网上购物中心和一个与腾讯微信竞争的社交信息应用。
上半年，上述数字只占小米每月营收的不到1%。雷军预计，随着小米开发软件生态系统，到明年年底，移动互联网每月营收可能达到1.5亿元。
雷军不肯细说，但表示小米拥有进军线上服务所需的硬件资源。“小米卖手机和亚马逊卖Kindle类似，”他说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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