路透专访:小米科技CEO雷军称手机只是载体

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月16日（记者 Paul Carsten） - 小米科技首席执行官(CEO)雷军在接受路透专访时表示，希望网上购物和网络游戏的收入超过其手机销售业务。

IT行业咨询机构Canalys的最新数据显示，二季度小米在中国市场的智能手机销量超越了苹果 。

但是小米手机的价格较低，意味着利润微薄，这也是雷军希望进军移动互联网业务的原因。到2015年，中国移动互联网市场规模预计从2012年的约90亿美元增长到300亿美元左右。

雷军在北京接受路透专访时表示，小米看起来有些像苹果，但其实更像亚马逊，也有些谷歌的特点。他接受采访时身着蓝色衬衣、蓝色牛仔裤和褐色鞋子。

“手机只是载体。微软曾经用盒子装Windows安装盘进行销售。能说微软是纸盒公司吗？”

43岁的雷军表示，小米和苹果的比较应该结束了，与阿里巴巴、百度 和腾讯 的较量应该开始了。

小米移动互联网平台每月的营收大概2,000万元，该平台包括一个游戏中心，一个网上购物中心和一个与腾讯微信竞争的社交信息应用。

上半年，上述数字只占小米每月营收的不到1%。雷军预计，随着小米开发软件生态系统，到明年年底，移动互联网每月营收可能达到1.5亿元。

雷军不肯细说，但表示小米拥有进军线上服务所需的硬件资源。“小米卖手机和亚马逊卖Kindle类似，”他说道。（完）