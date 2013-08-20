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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 11:49 BJT

印尼股市：下挫4.5%创2012年9月来最低，市场担心经常帐赤字扩大

路透曼谷8月20日 - 印尼指标股指 周二下跌4.5%至4,117点，创2012年9月来最低。昨日该股指曾大跌5.6%。

抛售源于市场担心该国经常帐赤字的扩大以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能开始缩减刺激措施。(完) (编译 侯向明; 审校 李春喜)
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