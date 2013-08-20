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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 11:52 BJT

印度汇市：卢比兑美元跌至纪录新低，公债收益率飙升

路透孟买8月20日 - 印度卢比周二盘初跌至纪录低位，因卢比继续受到庞大的经常帐赤字，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激的疑虑升高所打击。

卢比兑美元 一度低见63.78，跌破周一的前次低位63.30。周一时收报63.13/14。

公债收益率飙升，10年券收益率 大涨15个基点至9.38%。(完) 　　
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