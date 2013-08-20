香港数据：7月综合CPI按年升6.9%，因政府去年代缴公屋租金致比较基期低

7月剔除一次性纾困措施的基本通胀率按年升4.2%，亦较前一月的4.0%高，因私人房屋租金以及旅游费用升幅扩大。

政府发言人指出，受到私人房屋租金2012年显着上升带来的滞后效应，未来数月通胀仍有温和的上行风险。然而，目前轮入型通胀轻微，且2013年上半年新订住宅的租金升幅温和，料有助于缓和今年后期的通胀压力。