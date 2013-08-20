香港数据：7月综合CPI按年升6.9%，因政府去年代缴公屋租金致比较基期低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港8月20日 - 香港统计处周二公布，7月综合消费物价指数（CPI）同比上升6.9%，升幅较前一个月的4.1%高出许多，主要是政府在去年7月份代缴公营房屋租金导致比较基期较低所致。
7月剔除一次性纾困措施的基本通胀率按年升4.2%，亦较前一月的4.0%高，因私人房屋租金以及旅游费用升幅扩大。
政府发言人指出，受到私人房屋租金2012年显着上升带来的滞后效应，未来数月通胀仍有温和的上行风险。然而，目前轮入型通胀轻微，且2013年上半年新订住宅的租金升幅温和，料有助于缓和今年后期的通胀压力。
(单位:%) 2013年7月 2013年6月 2012年7月
综合消费物价指数 +6.9 +4.1 +1.6
甲类消费物价指数 +12.0 +4.6 -2.4
乙类消费物价指数 +5.0 +3.9 +3.5
丙类消费物价指数 +4.0 +3.7 +3.7
基本通胀率 +4.2 +4.0 +4.2（完）
浏览香港经济相关新闻,请点选：
浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。