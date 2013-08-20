版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 16:44 BJT

香港数据：7月综合CPI按年升6.9%，因政府去年代缴公屋租金致比较基期低

路透香港8月20日 - 香港统计处周二公布，7月综合消费物价指数（CPI）同比上升6.9%，升幅较前一个月的4.1%高出许多，主要是政府在去年7月份代缴公营房屋租金导致比较基期较低所致。

7月剔除一次性纾困措施的基本通胀率按年升4.2%，亦较前一月的4.0%高，因私人房屋租金以及旅游费用升幅扩大。

政府发言人指出，受到私人房屋租金2012年显着上升带来的滞后效应，未来数月通胀仍有温和的上行风险。然而，目前轮入型通胀轻微，且2013年上半年新订住宅的租金升幅温和，料有助于缓和今年后期的通胀压力。

(单位:%) 2013年7月 2013年6月 2012年7月

综合消费物价指数 +6.9 +4.1 +1.6

甲类消费物价指数 +12.0 +4.6 -2.4

乙类消费物价指数 +5.0 +3.9 +3.5

丙类消费物价指数 +4.0 +3.7 +3.7

基本通胀率 +4.2 +4.0 +4.2（完）

浏览香港经济相关新闻,请点选：

浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐