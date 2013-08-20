中国货币市场：回购利率续升，逆回购助益有限机构预期偏谨慎

路透上海8月20日 - 中国银行间资金市场周二主要回购加权利率 继续走升。交易员表示，央行公开市场逆回购对流动性助益极其有限，在缴税因素尚未完全消退以及大行出资意愿不强的影响下，随着月末临近，机构对未来资金供给预期依旧保持谨慎。

“比昨天稍微好点，但还是比较紧张，只见到借钱的，出钱的比较少，大行有出的，但并不多，”上海一银行交易员称，而且一个月以上期限资金利率也在走升，说明大家对未来的预期亦不乐观。

他并指出，公开市场虽然维持资金投放，但是感觉对改善资金面也比较无力，因为逆回购操作稳定价格的作用更明显，而投放量则偏少。

“七天日高5.2%，霸气啊，说明(资金)还是挺紧的，”上海另一银行交易员表示，而至于资金利率继续走升的原因，“据说是上个月操作的SLF(常设借贷便利)到期了，不过具体也不是很清楚，都是猜测，可能月中缴税的因素也没有完全消除，且马上就到月末了。”

为缓和近期资金偏紧的局面，中国央行公开市场周二逆回购操作“量增价稳”，七天期逆回购放量至360亿元，中标利率持平于3.9%。在货币市场利率震荡走高之时，央行再向市场传递稳定信号。不过交易员认为，尽管逆回购有所放量，但仍不足以完全缓解流动性紧张，也难令市场预期转向乐观，央行货币政策维持资金面紧平衡的基调未变。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.9025 3.4666 +43.59

七天 4.4779 4.1785 +29.94

14天 5.6121 5.3649 +24.72 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 3.9800 2.9200 +106.00

七天 4.1450 3.9500 +19.50

14天 4.3000 4.1000 +20.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.8800 3.4000 +48.00

七天 4.4500 4.1000 +35.00

14天 5.5900 5.5000 +9.00 Shibor 其中:隔夜 3.8540 3.4030 +45.10

七天 4.4280 4.0920 +33.60