《热点透视》墨西哥巧妙师法中国石油业海外投资经验

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann 编译 蔡美珍

路透纽约8月19日 - 墨西哥正在巧妙模仿中国石油业手段。在墨西哥国内能源领域推动全面性改革之际，墨西哥国家油企Pemex 执行长Emilio Lozoya计划首次在美国进行页岩层及深海开采。如同中国的经验，这项投资是倾向于取得更多技术资源，胜过取得石油资源。墨西哥国内石油产量的糟糕情况，十分需要新技术的援助。

说到借镜他山之石，中国热衷于向最顶尖的专家学习。自从美国企业在2008年左右开始迅速扩大应用水力压裂开采技术，美国页岩油气产量大增。中国察觉到这项趋势，根据汤森路透资料，中国过去六年已经投资约400亿美元，在北美建立合资事业及进行收购。如今中海油及中石油 已开始在国内应用这套技术。

Pemex执行长Lozoya很想效法这些模仿大师，尽管中国和墨西哥需要增加原油产量的理由大不相同。随着中国石油需求劲增，今年中国可望取代美国，成为全球最大石油进口国。而墨西哥则是面临无油可供出口的危险。

Pemex为墨西哥贡献约三分之一的政府收入，但公司石油产量从2004年以来已减少约25%。主要问题在于缺乏技术，而非缺少油气。根据美国能源部6月的一份报告，墨西哥拥有约130亿桶的页岩油储量，足够让现有的已探明储量提高一倍。Pemex也认为墨西哥沿岸外海深水区可能还有300亿桶储量。

一种解决方法是允许拥有最新开采技术的外国企业进入墨西哥。这个月稍早，墨西哥总统Enrique Pena Nieto提议解除长达75年的私营企业投资禁令。但民族主义人士抗拒让外资持有国内资源的反对立场，可能无法端出足够诱人的条件，吸引雪佛龙 或艾克森美孚 等级的油企加入。也因此Pemex更需要提昇自己的技术能力。

墨西哥政府通常不会让Pemex留下多少获利用于国内投资，更不用说是海外投资。不过花钱换得一场能源教育，而不是取得额外储量，有可能是相当高成本效益的解决途径。(完)