埃及当局逮捕穆兄会领导人

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗8月20日（记者 Tom Perry/Crispian Balmer） - 埃及官方媒体《Al Masry Al Youm》周二报道称，埃及当局加大对穆斯林兄弟会的镇压力度，逮捕了该组织的领导人Mohamed Badie。
报道指出，现年70岁的Badie被扣留在了开罗东北部纳赛尔城（Nasr City)）的住宅公寓内，“此前安全机构已经掌握其藏身处的信息”。
埃及内政部的Facebook页面显示了Badie的一张照片，并配以说明文字称：“罪犯搜索机构在开罗安全（部门）的指引下，根据搜集到的信息和观察，将穆斯林兄弟会的‘主要领导人’Mohamed Badie逮捕，执行了公诉人的决定。”
7月，Badie被控煽动谋杀抗议者。8月25日，他将和两名副手一起受审。
报道援引埃及内政部长Mohamed Ibrahim的话称，Badie于周二早间被捕。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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